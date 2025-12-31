

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ هزاری معاون هماهنگ کننده سپاه استان در دومین جلسه ستاد استانی رویداد ملی کتابخوانی خط امین در ستاد سپاه انصارالرضا با اشاره به اینکه خوانش کتاب از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است گفت: تمامی دستگاه‌ها باید نقش ویژه خود را در زمینه ترویج و فرهنگ سازی خوانش کتاب به ویژه در رویداد ملی کتابخوانی خط امین٢ به نحو احسن ایفا کنند.

معاون فرهنگی هنری سپاه انصارالرضا استان نیز ضمن قدردانی از مردم ، نهاد‌ها و سازمان‌هایی که در مرحله اول این رویداد نقش آفرینی کرده‌اند گفت: کتاب‌های تب ناتمام، همسفر آتش و برف، خانوم ماه، پاسیاد پسر خاک، بیست سال و سه روز، روح الله و ایستگاه خیابان روزولت از جمله کتب این مرحله از پویش هستند که مفتخر به دریافت تقریظ و نظر ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی شده‌اند.



وی افزود: با توجه به تنوع موضوعی کتب، آحاد مختلف مردم می‌توانند با مراجعه به سایت راوی بوک در مسابقات مختلف این رویداد شرکت کنند و از جوایز ملی ٣ میلیارد تومانی آن بهره‌مند شوند.