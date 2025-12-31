به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش مجموع بارش‌ها گفت: مجموع میزان بارش درسال زارعی جاری در استان تاکنون ۱۲۰ میلی‌متر است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۸۱.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

محمد قربان پور، در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان هم گفت: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان با ورود سامانه بارشی جدید از فردا پنجشنبه بارش برف و باران و وزش باد گاهی شدید را در استان خواهیم داشت.

قربان پور، با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه تداوم خواهد داشت، اظهارکرد: بارش برف و باران، مه گرفتگی، وقوع بهمن در ارتفاعات در نوار جنوب غربی استان از مخاطرات تحت اثر فعالیت سامانه بارشی است.

وی، لغزندگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کولاک برف در جاده‌های ارتباطی، کاهش دید، یخ زدگی و احتمال وقوع بهمن را از اثرات فعالیت این سامانه بارشی عنوان کرد.

قربان پور، در ادامه بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای و تجهیز خودرو‌ها به لوازم زمستانی، پرهیز از تردد و اتراق درحاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی تأکید کرد.