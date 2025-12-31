پخش زنده
مسئول آتشنشانی شهرداری خشکبیجار، از مهار موفقیتآمیز آتشسوزی در یکی از نیزارها و مراتع این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرزاد اسدی با اشاره به اینکه حولی ساعت ۱۶ گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یکی از نیزارها و مراتع شهر خشکبیجار به مرکز آتشنشانی اعلام شد گفت: بلافاصله یک دستگاه خودروی اطفای حریق به همراه سه نفر آتشنشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به پیشبینی وزش شدید باد، آتش در حال گسترش بود و به دلیل نزدیکی محل حادثه به منازل مسکونی، خطر سرایت آتش به مناطق مسکونی وجود داشت که با تلاش سریع و اقدامات مؤثر نیروهای آتشنشانی، از گسترش حریق جلوگیری شد.
مسئول آتشنشانی شهرداری خشکبیجار با بیان اینکه این عملیات پس از حدود ۴۰ دقیقه تلاش بیوقفه با موفقیت به پایان رسید، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی و مالی به منازل مسکونی در پی نداشت و علت وقوع حریق در دست بررسی است.
فرزاد اسدی با توجه به وزش باد و هشدارهای صادرشده از سوی هواشناسی، از شهروندان خواست از روشن کردن آتش در مراتع، نیزارها و فضاهای باز خودداری کنند.