تقابل شهرداری ارومیه در هفته دهم مسابقات والیبال در مقابل استقلال گنبد؛ با نتیجه سه بر یک پیروز میدان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، اردکان، تهران (دو مسابقه)، یزد، ارومیه و نور پیگیری شد

نخستین دیدار این هفته یکی از جذاب‌ترین مسابقات فصل بود تقابل دو تیمی است که به عنوان مهد والیبال ایران شناخته می‌شوند.

تقابل شهرداری ارومیه در سالن غدیر مقابل استقلال گنبد در حالی شروع شد که ارومیه با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه ششم است و استقلال با دو برد و پنج امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

امیرهوشنگ منظمی و حمید راهجردیان ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و علیرضا قریب، مجتبی بیداریان و محمد درفش کاویانی قضاوت آن را برعهده داشتند.

تیم استقلال گنبد این مسابقه را با ترکیب هومن باقری، قاسم کارخانه، سیدامین علوی، متین تکاور، وحید عابدنیا، رضا عابدینی و موسی سخاوتی شروع کرد.

عبدالرضا علیزاده نیز در ابتدای این مسابقه از رمضان صحبتی، محمد فلاح، امیررضا آفتاب آذری، سلیم چپرلی، ایلشن داوودی پور، محمد بربست و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) در تیم شهرداری ارومیه بهره برد.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز که برای حضور در مجمع سالیانه هیات والیبال آذربایجان غربی و مراسم افتتاحیه مسابقات پیشکسوتان به ارومیه رفته است، یکی از تماشاگران ویژه این مسابقه بود که مورد تشویق تماشاگران حاضر در سالن غدیر نیز قرار گرفت.

شاگردان کامبیز یعقوبی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را مقابل تماشاگران خونگرم ارومیه شکست دادند، اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند. شهرداری ارومیه در ست سوم هم ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد.

تیم شهرداری ارومیه در ست چهارم این مسابقه هم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان شود و به ششمین برد خود دست یابد و ۱۸ امتیازی شود.