به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی روز چهارشنبه با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده به عوامل تیم اطلاعات کلانتری ۱۷۵ فرماندهی انتظامی ری سپرده شد، اظهار کرد: از همان دقایق اولیه وقوع حادثه، اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیس آغاز و مأموران با انجام بررسی‌های دقیق و اشرافیت کامل اطلاعاتی، موفق به شناسایی هویت متهم شدند.



وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی اطلاعات به‌دست‌آمده، عامل اصلی این درگیری در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی در محدوده باقرشهر دستگیر شد.



فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد هشت قبضه انواع سلاح سرد شامل شمشیر، چاقو و چوب کشف و ضبط شد و متهم به همراه اقلام مکشوفه به مقر پلیس انتقال یافت.



سرهنگ مافی تأکید کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار صادره روانه زندان شد.



این مسئول با اشاره به برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: تأمین آرامش و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه شرارت، قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.