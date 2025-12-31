پخش زنده
امروز: -
سه هنرمند خوشنویس از استان قم در مسابقات بینالمللی خوشنویسی و تذهیب فجیره امارات، موفق به کسب رتبههای برتر در رشته نستعلیق شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابت بینالمللی، استاد حامد فقیهی موفق به کسب رتبه اول رشته نستعلیق شد و استاد مصطفی عابدینی و استاد حکیمهسادات پوریزدانپرست تقدیر شدند.
حضور موفق هنرمندان قمی در این مسابقات علاوه بر ارتقای جایگاه فردی آنان، نشاندهنده ظرفیت بالای استان و نقش موثر این هنرمندان در رویدادهای بزرگ ملی و بینالمللی است.
مسابقات بینالمللی خوشنویسی و تذهیب فجیره امارات، یکی از رویدادهای هنری معتبر در سطح منطقهای و بینالمللی است که با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف برگزار میشود و در آن، آثار برگزیده در رشتههای گوناگون خوشنویسی، تذهیب و… مورد داوری قرار میگیرد.