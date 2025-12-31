جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان قزوین اعلام کرد: با توجه به کاهش محسوس دمای هوا تمامی دانشگاه‌ها، مدارس، مهد‌های کودک و مراکز آموزشی استان فرداتعطیل خواهند بود، اما امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جواد حق‌لطفی با اشاره به گزارش اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین ۵ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و استقرار توده هوای سرد در سطح استان با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مهد‌های کودک و مراکز جامع سنجش استان فردا تعطیل اعلام می‌شوند.

معاون استاندار در خصوص وضعیت امتحانات تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش، امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده برگزار می‌شود؛ اما امتحانات داخلی مدارس به زمان دیگری موکول شده و تاریخ جدید برگزاری، از طریق مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیا خواهد رسید.

جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: خدمات بانکی نیز از طریق شعب کشیک بانک‌ها در سراسر استان قزوین به شهروندان ارائه خواهد شد.