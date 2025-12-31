به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا اسدی مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت "طلوع" گفت: امروز در کشور بیش از ۳۲۰ گروه نمایشی فعال شناسایی شده‌ است. این گروه‌ها در شش منطقه جغرافیایی کشور پراکنده‌اند و طیف گسترده‌ای از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان را در بر می‌گیرند.



وی افزود: حضور پررنگ گروه‌های نمایشی افراد دارای معلولیت حامل یک پیام روشن است، اینکه هنر زبان توانستن است حتی در جایی که محدودیت‌ها پررنگ به نظر می‌رسند. در این شبکه گسترده، هر گروه نمایشی صرفاً یک گروه هنری نیست بلکه یک فرصت اجتماعی، یک فضای امید، یک ابزار توانمندسازی و مسیری برای بازگشت به دیده‌شدن به شمار می‌آید.



مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی با اشاره به گزارش‌های موجود گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مناطق مختلف کشور در کنار این ظرفیت ارزشمند با یک واقعیت جدی مواجه هستیم و آن، نامتوازن بودن توزیع حمایت‌هاست. به گفته او، برخی استان‌ها با وجود برخورداری از استعدادهای بالا در میان افراد دارای معلولیت، سهم کمتری از امکانات، زیرساخت‌ها و پشتیبانی دارند و برای ماندن روی صحنه به حمایت پایدار نیازمندند نه نگاه‌های مقطعی.



اسدی افزود: این گروه‌ها تنها به اجرای نمایش محدود نمی‌شوند بلکه در خط مقدم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت هویت فردی و جمعی قرار دارند به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان که صحنه نمایش می‌تواند جایگزینی مؤثر برای بسیاری از آسیب‌های پنهان اجتماعی باشد.



وی گفت: پیام این موضوع روشن است اگر هدف، دستیابی به جامعه‌ای سالم‌تر، امیدوارتر و منسجم‌تر است فرهنگ و هنر باید به متن سیاست‌گذاری اجتماعی وارد شود. همچنین اگر عدالت اجتماعی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است، حمایت از گروه‌های نمایشی افراد دارای معلولیت نباید استثنا تلقی شود، بلکه باید به یک قاعده تبدیل شود. امروز حمایت از این گروه‌ها، صرفاً حمایت از هنر نیست بلکه حمایت از انسان است.