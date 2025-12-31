پخش زنده
مادر شهیدان «علی و غلامرضا اسماعیلی نژاد» به فرزندان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حاجیه خانم آمنه احمدی مادر شهیدان اسماعیلی نژاد آسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست.
شهید علی اسماعیلینژاد پنجم بهمن ماه ۱۳۴۹در روستای وردنجان به دنیا آمد و در حالی که دانشآموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و بیست و دوم دی ماه ۱۳۶۵در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر شهید شد. پیکر مطهر این شهید در زادگاهش به خاک سپرده شده است.
همچنین شهید غلامرضا اسماعیلی نژاد یکم فروردین ماه ۱۳۵۲در روستای وردنجان به دنیا آمد. دانشآموز اول متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و بیست و سوم اسفندماه ۱۳۶۶ با سمت خدمه ضد هوایی در شاخ شمیران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید.