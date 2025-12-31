پخش زنده
کاربرد درست و آگاهانه زبان فارسی در اجرای برنامههای رادیویی، نقش تعیینکنندهای در حفظ، پاسداشت و ترویج زبان ملی دارد، موضوعی که سالهای اخیر بیش از گذشته در رسانه ملی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی محمدیان، گوینده رادیو و برنده جایزه «سیمرغ صدا»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره کاربرد زبان فارسی در اجرای برنامههای رادیویی، معتقد است گوینده پیش از هر چیز باید از یک اراده و تعهد درونی برای پاسداشت زبان فارسی برخوردار باشد.
وی افزود: گوینده رادیو، بهویژه در شبکه رادیویی فرهنگ، باید دایره واژگانی گسترده و زندهای داشته باشد، دایرهای که از خواندن متون کهن و معاصر، توجه به مسائل اجتماعی، شنیدن موسیقی و حتی تماشای فیلم تغذیه میشود.
وی گفت: من بهعنوان گوینده، همه اینها را متن میدانم و تلاش میکنم آنها را از صافی زبان فارسی عبور دهم تا در لحظه اجرا بتوانم دقیق، زیبا و درست بیان کنم.
وی افزود: در انتخاب واژگان، به نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی توجه می کنم و معتقدم در مواجهه با واژههای نو، بهویژه در حوزه فناوری، گاهی معادل فارسی بهترین انتخاب است و گاهی نیز استفاده از واژه اصلی، با تسامح و آگاهی، منطقیتر به نظر میرسد.
وی با اشاره به کاهش خطاهای زبانی مجریان در سالهای اخیر، دلیل آن را افزایش حساسیت سیاستگذاران زبانی در صداوسیما اعلام کرد و گفت: نزدیک به یک دهه است که موضوع زبان فارسی بهطور جدی در رادیو و تلویزیون، بهویژه در رادیو، رصد و پایش میشود و همین نظارت، توجه مجریان و نویسندگان را بیشتر کرده است.
وی شکلگیری نهادهایی مانند شورای زبان فارسی در سازمان و برگزاری جشنوارههایی همچون «سیمرغ صدا» را از جمله ابزارهای مؤثر در این مسیر میداند، نه صرفاً بهعنوان رقابت، بلکه بهعنوان پیام توجه و دیدهشدن تلاشها.
به گفته محمدیان، پاسداشت زبان فارسی یک فرآیند پویاست و رسیدن به نقطه ایدهآل، مطلق و نهایی نیست، اما میتوان هر سال به آن نزدیکتر شد.
وی نقش رسانه، بهویژه رادیو را در الگوسازی زبانی بسیار مهم میداند، رسانهای که حتی ناخواسته، در تاکسیها و فضاهای عمومی شنیده میشود و میتواند بر زبان روزمره مردم اثرگذار باشد.