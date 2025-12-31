به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سه هزار و ۱۴۸ کیلومتر برف روبی محور‌های ارتباطی و بازگشایی راه یکهزار و ۴۰۰ روستا در استان انجام شده است.

ارسلان شکری افزود: در این مدت راهداران عملیات برف‌روبی را محور‌های اصلی و فرعی استان انجام داده سه هزار و ۳۵۵ تن شن و ماسه را برای استفاده در محور‌ها مصرف کردند.

شکری، با تأکید بر اینکه با قطع بارش‌ها تردد در محور‌های استان روان است، اظهارکرد: در حال حاضر درمحور‌های نقد-پیرانشهر، سردشت، تمرچین و مهاباد-سردشت، گردنه زمزیران و ارومیه- اشنویه کولاک شدید گزارش شده و در محور مایین بلاغ تکاب تردد به کندی انجام می‌شود.

وی، همچنین با اشاره به بازگشایی راه‌های روستایی گفت: در این مدت، یک‌هزار و ۳۱۶ محور روستایی به طول دو هزار و ۳۳ کیلومتر برف‌روبی شده و تردد در این محور‌ها برقرار است.

شکری، با اشاره به امدادرسانی به ۳۹۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف افزود: با همکاری عوامل راهداری، برای ۲۳ نفر از مسافران در راه‌مانده اسکان اضطراری فراهم شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، با اشاره به یخبندان ناشی از برودت هوا و کولاک شدید در برخی محورها، از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها آگاه شده و تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند.