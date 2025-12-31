به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه با ۱۲ دیدار پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

تبریز – سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶

مس سونگون – روژمیوه زریبار مریوان

ناظر فنی: عزیز پرتوی، ناظر داوری: مرحمت ناصری، داور اول: هادی تیموری و داور دوم: تورج اصلانپور



تهران – سالن پژوهشگاه، ساعت ۱۶

نفت تهرانسر- رعد پدافند تهران

ناظر فنی: فریدون فرزانه، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: ابراهیم فیروزی و داور دوم: صادق ذکایی



آمل – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶

کود گلفام آمل- عقاب نهاجا

ناظر فنی: محمد پژوه، ناظر داوری: مسعود یزدان پناه، داور اول: مرتضی حسن علایی و داور دوم: رضا حاجی نژاد



چمستان – سالن چند منظوره چمستان، ساعت ۱۶

تهران بیشه چمستان – کاسپین شهر بهشت

ناظر فنی: عباس امانی، ناظر داوری: عیسی مخدومی، داور اول: احمد افشار و داور دوم: عیوض جوانشیر



تهران – سالن شهید پور کاوه، ساعت ۱۶

نیروی زمینی – مقدم قزوین

ناظر فنی: حسن معدن نژاد، ناظر داوری: جواد جاودانی، داور اول: محمد نیک سرشت و داور دوم: سید احمد موسوی



آمل – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶

شوکا شور دماوند – نیروانا آمل

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: منصور کاشی، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: حمیدرضا رسولی



سیرجان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۷:۳۰

گل گهر سیرجان – مجتمع ملل اردبیل

ناظر فنی: مرتضی فاخران، ناظر داوری: رضا قلی انگالی، داور اول: امید فولادی وندا و داور دوم: امیر امینی



کرمان – سالن تربیت، ساعت ۱۶

مس کرمان – شهید املاکی لنگرود

ناظر فنی: داود مظفری، ناظر داوری: سعید محفوظی، داور اول: مجتبی نعمتی و داور دوم: علی فتاحی



شیراز- سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

پارس مهر فارس – امیر کبیر اراک

ناظر فنی: بیژن صفیری، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: مهدی توکلی و داور دوم: جمال احمدی



تهران – سالن خانه والیبال، ساعت ۱۶

ملوان تهران – افق قم

ناظر فنی: محی الدین کابله سوری، ناظر داوری: محمد علی نظام دوست، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: حامد گرجی



اهواز – سالن امام رضا (ع)، ساعت ۱۶

مناطق نفت خیز جنوب – مس شهر بابک

ناظر فنی: رسول پیمانی، ناظر داوری: احمدرضا محضری، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: جلال بنکدار



ورامین – سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

طلایی پوشان ورامین – بنیس شبستر تبریز

ناظر فنی: اسماعیل معدن پیشه، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: میلاد افشار