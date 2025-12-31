به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرماندهی این دانشگاه با بیان اینکه این همایش به صورت سالانه در دانشگاه‌ها و یگان‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می‌شود، گفت: هدف اصلی این دانشگاه تربیت نیرو‌های مکتبی است که در کنار آموزش‌های روز نظامی، به تقویت روحیه معنوی، اقتدار و تعمیق ارزش‌های اسلامی می‌پردازند.

امیرحسن اکبری با اشاره به نقش نماز در توسعه اخلاق فردی و اجتماعی افزود: در کنار تربیت نظامی، توجه به تربیت معنوی و فرهنگی دانشجویان می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیرویی مقتدر و باصلابت باشد.

در حاشیه این همایش، از کتاب «نشان از تو دارم»؛ روایت زندگی شهید ابوالفضل علیجانی به نویسندگی اکبر اعظمیان جزئی، رونمایی شد و از دانشجویان و نیرو‌های برگزیده در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خادمان نماز تجلیل شد.