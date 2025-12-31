روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش از برقراری پرواز مسقط به کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پرواز مسیر مسقط به کیش و بالعکس از ۱۸ دی‌ برقرار خواهد شد و شرکت هواپیمایی پارس این پرواز را روز‌های دوشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام خواهد داد.

روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برقراری مسیر پروازی به مسقط، گامی مؤثر در راستای توسعه ارتباطات هوایی بین‌المللی کیش و افزایش سهم گردشگران خارجی ارزیابی می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز رونق صنعت گردشگری، افزایش سفر‌های خارجی و ایجاد تحرک تازه در اقتصاد و کسب‌وکار‌های محلی را به وجود آورد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کیش و با هدف تنوع‌بخشی به مسیر‌های پروازی بین‌المللی و تسهیل دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه آزاد انجام خواهد شد.