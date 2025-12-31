پخش زنده
سرپرست پایگاه میراث جهانی شوشتر، از بهروزآوری تابلوهای معرفی محوطههای میراث جهانی سازههای آبیتاریخی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ میثم حسینزاده گفت: در راستای ارتقای سطح اطلاعرسانی به گردشگران، معرفی شایستهتر محوطههای میراث جهانی سازههای آبیتاریخی شوشتر و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه گردشگری تابلوهای معرفی در بخشهای مختلف این مجموعه تاریخی بهروزآوری و نصب شدند.
سرپرست پایگاه میراث جهانی شوشتر افزود: با توجه به اهمیت ارائه اطلاعات دقیق، جذاب و بهروز به بازدیدکنندگان، اقدام به نصب تابلوهای جدید و بهروزآوری تابلوهای قبلی کردیم و در این تابلوها علاوه بر توضیحات جامع تاریخی ، معماری و فرهنگی، از کیوآرکدهای هوشمند استفاده شده است و گردشگران میتوانند با اسکن آنها ، به محتوای چندرسانهای دسترسی فوری پیدا کنند.
حسینزاده گفت : این اقدام با هدف تسهیل گردشگری هوشمند، افزایش تعامل مستقیم بازدیدکنندگان با میراث جهانی و ایجاد تجربهای خاطرهانگیز و آموزشی برای آنان انجام شده است.
سرپرست پایگاه میراث جهانی شوشتر افزود: بهرهگیری از این فناوریها نه تنها اطلاعات را در دسترستر میکند بلکه به حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند جهانی نیز کمک خواهد کرد.
سیستم آبی تاریخی شوشتر که به نام سازههای آبی تاریخی شوشتر نیز نامیده میشود، مجموعهای به هم پیوسته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پلها، بندها، آسیابها، آبشارها، کانالهای دستکند و تونلهای عظیم هدایت آب است. این ۱۳ اثر بهصورت یک سیستم واحد هیدرولیکی و در ارتباط با یکدیگر کار میکنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهرهگیری بیشتر از آب ساخته شدهاند و به عنوان دهمین اثر ایران ، در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیدهاند.