

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی یزدانی با بیان اینکه در ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و روز مادر، ۱۲ مادر زندانی با کمک ۵ میلیارد تومانی خیران از زندان آزاد شدند، گفت: ستاد دیه استان گیلان در نظر دارد همزمان با میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع)، ۲۴ پدر زندانی محکوم به پرداخت دیه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را از زندان آزاد کند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این مبلغ تأمین شده است، گفت: برای تکمیل این اقدام خداپسندانه، نیازمند همراهی و کمک خیران نیک‌اندیش هستیم.

رئیس ستاد دیه گیلان اعلام کرد: شماره حساب ۴۶۴۶ بانک تجارت و شماره کارت۵۸۵۹، ۸۳۷۰، ۲۲۲۲، ۷۰۳۳ آماده دریافت کمک‌های مردمی است.