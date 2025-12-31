نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: مردم باید با حضورشان در عرصه‌های مختلف بتوانند پایداری اسلام و نظام را تامین کنند، البته این امر منوط به این است که تبلیغ به نحو احسن انجام شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی نهاد‌هایی بودند که برای تبلیغ اسلام، تبلیغ دین، رساندن ندای حق و اسلام ناب به فرمان امام راحل تاسیس و در خدمت جامعه قرار گرفت تا در کنار نهاد مقدس روحانیت به تبلیغ دین در عرصه‌های مختلف جامعه بپردازد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: رساندن مبلغان به اقصی نقاط و تهیه ساز و کار و زمینه‌های مناسب برای تبلیغ، سال‌های سال توسط این نهاد اتفاق افتاد و در کنار تبلیغ دین، اخلاق، احکام، حفاظت از انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در این سال گنجانده شده بود.

فاطمی گفت: اسلام و فرهنگ تشیع زیربنای انقلاب‌اند، اگر نسل جوان و آحاد مردم دچار سوءتفاهم شوند، از اسلام فاصله بگیرند و تحت تاثیر وسوسه‌های دشمنان و شیطنت‌های دشمنان قرار گیرند و اعتقادات دینی را کنار بگذارند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تنها می‌ماند.

وی بیان کرد: آنچه مهم بوده این است که سرنوشت نظام با سرنوشت اسلام و تشیع با هم گره خورده، لذا باید تلاش‌های فراوان صورت گیرد تا به نحو مطلوب آن آرزو برآورده شود.

حجت الاسلام عبدالله کیوانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری هم گفت: تبلیغ ارزشمندترین گوهر جهان است، چون مهم‌ترین وظیفه همه انبیا از جمله رسول اکرم (ص) بوده که باید قدر آن را بدانیم و امروز تبلیغ وظیفه همه ماست.

حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی، مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امید است سنگری که به بنده سپرده شده را به درستی حفظ و در راستای خدمت خالصانه و متواضعانه گام بردارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم کاظمی، مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در دوران مسئولیتم بر استفاده از ظرفیت‌های استان برای اعتلای فرهنگ، توجه به حوزه‌های علمیه و روحانیت، توجه به ظرفیت‌های پیشران فرهنگی مدنظر بود، در سال گذشته اعتبارات این اداره‌کل ۱۱۲ درصد تحقق یافت، امسال تاکنون ۶۵ درصد محقق شده است، همچنین در این مدت تلاش شد تمرکززدایی برنامه‌ها از استان به شهرستان‌ها باشد.

در این مراسم از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم کاظمی تقدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی، به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری معرفی شد.