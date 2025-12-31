پخش زنده
امروز: -
داوران بین المللی بسکتبال ایران با دعوت فیبا آسیا در رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ قضاوت خواهند کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صادق قنبری و هادی سالم، داوران بین المللی بسکتبال ایران با تصمیم فیبا آسیا برای قضاوت در پنجره دوم مرحله انتخابی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۷ انتخاب شدند.
بر این اساس، هادی سالم در دیدار لبنان با عربستان و لبنان با هند و صادق قنبری در دیدار تیمهای قطر با هند وظیفه قضاوت را به عهده خواهند داشت.
پنجره دوم انتخابی جامجهانی ۲۰۲۷، از تاریخ هفتم تا یازدهم اسفند ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.