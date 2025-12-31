تداوم توزیع برنج و دیگر کالاهای اساسی در بازار
در نشست کارگروه تنظیم بازار ایلام اعلام شد: در چند روز گذشته ۴۵۰ تن برنج در بازار توزیع شده و این روند تا تعادل قیمتها ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ متولیان بازار و کالاهای اساسی در ایلام با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تأمین نیازهای سفره مردم وجود ندارد، اعلام کردند که ذخایر گندم، برنج، شکر و گوشت در انبارهای استان تکمیل است.
«حشمت عزیزان» رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در این نشست بیان کرد: برنج، مرغ، گوشت و شکر به وفور در بازار یافت میشود و آمارهای رسمی نیز گواه آن است که کمبود واقعی وجود ندارد.
«اصغر باباخانی» مدیرکل غله ایلام عنوان کرد: توزیع کالاهای اساسی همچون شکر و برنج بر اساس سهمیه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور انجام میشود و استانها نقشی در تعیین قیمت یا زمان توزیع ندارند.
وی یادآور شد: با پایش بازار توسط همکاران و دستگاههای اجرایی مرتبط، حواله به موقع صادر و کالاهای اساسی وارد بازار میشود.
«عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی ایلام نیز در ادامه با تاکید بر عدم هیجان از سوی مردم و اصناف برای مدیریت بازار ، از برنامه های ستاد تنظیم بازار گفت.
در ادامه این نشست نیز «سردار کریمیان» جانشین سپاه امیرالمومنین (ع) استان با تقدیر از اصناف در تامین کالاهای اساسی، گفت: امیدواریم بازاریان همچون گذشته در تامین کالاهای اساسی مردم اهتمام لازم داشته باشند.
«احسان اکبری» فرماندار ایلام نیز از افزایش گشتهای تنظیم بازار برای مدیریت بازار خبر داد و اعلام کرد: برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.