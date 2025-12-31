به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ متولیان بازار و کالاهای اساسی در ایلام با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تأمین نیازهای سفره مردم وجود ندارد، اعلام کردند که ذخایر گندم، برنج، شکر و گوشت در انبارهای استان تکمیل است.

«حشمت عزیزان» رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در این نشست بیان کرد: برنج، مرغ، گوشت و شکر به وفور در بازار یافت می‌شود و آمارهای رسمی نیز گواه آن است که کمبود واقعی وجود ندارد.

«اصغر باباخانی» مدیرکل غله ایلام عنوان کرد: توزیع کالا‌های اساسی همچون شکر و برنج بر اساس سهمیه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور انجام می‌شود و استان‌ها نقشی در تعیین قیمت یا زمان توزیع ندارند.

وی یادآور شد: با پایش بازار توسط همکاران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، حواله به موقع صادر و کالا‌های اساسی وارد بازار می‌شود.

«عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی ایلام نیز در ادامه با تاکید بر عدم هیجان از سوی مردم و اصناف برای مدیریت بازار ، از برنامه های ستاد تنظیم بازار گفت.