مستند داستانی «مهر»، با روایتی متفاوت از زندگی شهیده فائزه رحیمی، از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند داستانی «مهر»، با محوریت زندگی شهیده فائزه رحیمی، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و از شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، برای نخستین بار از شبکه افق پخش می شود.
این مستند با نگاهی روایی و متفاوت، ابعاد شخصیتی، مسیر زندگی و ویژگیهای اخلاقی این شهیده را به تصویر میکشد و تلاش دارد مخاطبان را با روایت انسانی و تأثیرگذار از زندگی وی همراه کند.
مستند «مهر»، امشب ساعت ۲۲:۵۰، پخش و روز بعد، ساعت ۱۵، بازپخش می شود.