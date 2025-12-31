به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند داستانی «مهر»، با محوریت زندگی شهیده فائزه رحیمی، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و از شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، برای نخستین بار از شبکه افق پخش می شود.

این مستند با نگاهی روایی و متفاوت، ابعاد شخصیتی، مسیر زندگی و ویژگی‌های اخلاقی این شهیده را به تصویر می‌کشد و تلاش دارد مخاطبان را با روایت انسانی و تأثیرگذار از زندگی وی همراه کند.

مستند «مهر»، امشب ساعت ۲۲:۵۰، پخش و روز بعد، ساعت ۱۵، بازپخش می شود.