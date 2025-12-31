پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان گفت: علیرغم بارش برف و کاهش شدید دما طی روزهای گذشته، عملیات سوخترسانی در نواحی مختلف استان به ویژه سقز و بانه بهصورت مستمر و پایدار ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان؛ جلال حمهحسنی با تأکید بر اهمیت تأمین انرژی مناطق مختلف استان، از سوخترسانی پایدار و مطلوب از تأسیسات انبار نفت بانه خبر داد.
وی افزود: این سوخترسانی شامل واحدهای تولیدی، مجاری عرضه سوخت و خانوارهای مصرفکننده نفت سفید میشود و با هدف تأمین نیازهای ضروری مردم و استمرار خدماترسانی انجام میشود.