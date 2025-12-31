به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، جبار علی ذاکری در حاشیه مذاکرات با مسئولان اقتصادی حکومت افغانستان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل از تلاش‌ها برای توسعه و عملیاتی شدن کوریدور ریلی شرق به غرب خبر داد و گفت: ۹۷ درصد انتقال کالا از چین به اروپا و برعکس آن از طریق دریا و فقط ۳ درصد آن از طریق خطوط ریل منتقل می‌شود و به همین علت تلاش‌ها آغاز شده است تا حجم انتقال کالا از شرق به غرب از مسیر خطوط آهن افزایش یابد.

وی تصریح کرد: ایران، ترکیه، چین و افغانستان تلاش می‌کنند کوریدور ریلی شرق به غرب از مسیر افغانستان توسعه یابد، زیرا این کوریدور می‌تواند به کوتاه شدن مسافت و کاهش هزینه‌های انتقال کالا کمک کند.

رئیس اداره راه آهن ایران افزود: احداث خط آهن هرات – مزار شریف و اتصال مزار شریف از طریق منطقه مرزی «واخان» به چین، بخشی از کوریدور ریلی مورد نظر است.

وی تصریح کرد: کشور‌های منطقه تلاش می‌کنند این کوریدور را عملیاتی کنند و در این زمینه مذاکراتی نیز انجام شده است.

ذاکری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مذاکرات اخیرش با مقامات حکومت افغانستان درباره روابط ریلی میان دو کشور گفت: در یک سال اخیر، روابط ریلی میان ایران و افغانستان وارد فاز جدیدی شده است و حجم انتقال کالا از ۲ یا ۳ هزار تن در ماه به ۷۰ هزار تن افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه انتقال کالا‌های ترانزیتی از مسیر خط آهن خواف - هرات نیز وارد فاز جدیدی شده است افزود: پیش بینی می‌کنیم سال آینده حجم انتقال کالا از این مسیر ریلی به ۱/۵ میلیون تن افزایش یابد.

ذاکری با اشاره به وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در مسیر انتقال کالا از مسیر خطوط آهن میان ایران و افغانستان گفت: برای حل این مشکلات با مقامات حکومت افغانستان به توافقاتی نیز دست یافته‌ایم و تا ۲ ماه آینده حجم انتقال کالا از مسیر خط آهن خواف - هرات، ۱۰۰ هزار تن در ماه را رکورد خواهد زد.

مدیر عامل شرکت راه آهن افزود: قطعه ۴۳ کیلومتری خط آهن خواف - هرات نیز آماده بهره برداری است و امیدواریم تا ۲ یا ۳ ماه آینده از این قطعه نیز بهره برداری شود.