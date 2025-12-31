پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران تحولات امنیتی در جنوب و شرق یمن را از نزدیک پیگیری میکند و از همه طرفها میخواهد با خویشتنداری و توجه به مصالح مردم یمن و ملاحظات امنیتی منطقه، از طریق گفتوگو مسائل جاری را حل و فصل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره تحولات اخیر در یمن، با تاکید بر ضرورت اهتمام جمعی کشورهای منطقه درخصوص حفظ وحدت و یکپارچگی ارضی یمن افزود: جمهوری اسلامی ایران هر گونه اقدامی که زمینهساز تشدید بیثباتی در یمن و ناامنی در منطقه شود، را غیرقابل قبول میداند.
اسماعیل بقائی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها راه حل بحران یمن را از طریق گفتگوی جامع، اجرای نقشه راه و تشکیل دولتی فراگیر در چارچوب وحدت سرزمینی و یکپارچگی یمن میداند.