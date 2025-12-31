به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با حضور مدیرکل منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کرمان، جمعی از مسئولان و خانواده معظم شهدا، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید استان کرمان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات سعید ایرانمنش تقدیر و احمد گروهی ساردو به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.

احمد گروهی مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه خدمت در بنیاد شهید نباید با منت همراه باشد، گفت: هر اقدامی که برای ایثارگران انجام می‌شود، در حقیقت پاسداشت ایثار، مجاهدت و فداکاری آنان است و این مسیر باید با اخلاص، تعهد و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.

مدیرکل بنیاد شهید استان کرمان با اشاره به سنگینی مسئولیت این جایگاه گفت: بنیاد شهید به تنهایی پاسخگوی همه مطالبات جامعه ایثارگری نیست و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی، مدیران کل، فرمانداران و مجموعه‌های اقتصادی استان پای کار بیایند.