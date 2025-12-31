پخش زنده
«محمد صادق خان» نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از رایزنیهای منطقهای و امنیتی با «محمدرضا بهرامی» مدیرکل دفتر آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفت: محور اصلی این گفتوگو، بررسی شرایط امنیتی منطقه و تهدیدهایی بوده است که از سوی گروههای تروریستی فعال در افغانستان متوجه همسایگان میشود.
محمد صادق خان همچنین یادآور شد: بهرامی به تازگی سفری به افغانستان داشته و در دیدار با مقامات طالبان درباره تحولات امنیتی و نگرانیهای مشترک دو کشور پیرامون موضوع تروریسم رایزنی کرده است.
در ماههای اخیر مقامات پاکستانی بارها تاکید کردهاند، حضور گروههای تروریستی در افغانستان بر امنیت پاکستان و کل منطقه اثر گذاشته است.
اسلامآباد مدعی است، برخی گروهها از جمله تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده میکنند.
طالبان، اما این ادعاها را رد کرده و میگوید اجازه نخواهند داد هیچ گروهی از سرزمین افغانستان علیه کشورهای دیگر اقدام کنند و حفظ امنیت منطقه برای آنان در اولویت است.
این اختلافات در ماههای گذشته باعث تنشهای مرزی و بسته شدن تمامی گذرگاههای میان دو کشور همسایه شده است.