کشف انبار احتکار بیش از دو هزار تُن سیبزمینی در خرمآباد
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان، از شناسایی و کشف یک انبار بزرگ احتکار سیبزمینی در یکی از سولههای اطراف شهر خرمآباد خبر داد و گفت: انبار مذکور مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی محل نگهداری حجم بالایی از سیبزمینیهای احتکارشده در یک سوله بزرگ حوالی شهر خرمآباد شدند
سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به محل اعزام و در بازرسی انجامشده بیش از دو هزار تُن سیبزمینی احتکارشده را کشف کردند.
به گفته سرهنگ ابدال چگنی، انبار مورد نظر توسط مأموران انتظامی مهر و موم و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر ادامهدار بودن طرحهای مبارزه با احتکار کالا و اقلام اساسی، اظهار کرد: پلیس بهصورت جدی و مستمر با هرگونه اقدام در جهت اخلال در بازار و معیشت مردم برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان با احتکار کالاهای ضروری موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کنند.