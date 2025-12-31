به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول ارزیابی عملکرد بازرسی ورسیدگی به شکایات اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان گفت: در سومین مرحله گشت بازرسی از باشگاه‌های ورزشی شهر اصفهان با مجموعه‌های متخلف این حوزه برخورد جدی شد.

رضا مهدیان افزود: در این بازدید‌ها مسئولان بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با همکاری اماکن نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، بهداشت و هیات پزشکی ورزشی استان با حضور در محل تعدادی از باشگاه ها، با بررسی مجوز فعالیت و خدمات آنان، گرانفروشی شهریه‌های باشگاه‌ها، موارد بهداشتی و موارد غیر مجاز مورد بررسی قرار گرفت و با واحد‌های متخلف برخورد جدی شد.

وی گفت: علاوه بر این همچنین از ارائه خدمات برخی از این باشگاه‌ها جلوگیری شد و به تعدادی از واحد‌ها اخطار پلمپ ۱۰ روزه داده شد که در صورت برطرف نکردن نواقص، مهروموم خواهند شد.

مسئول ارزیابی عملکرد بازرسی ورسیدگی به شکایات اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان افزود: در حال حاضر مسئولان حوزه ورزش استان ماهانه اماکن ورزشی سراسر استان را در حوزه‌های مختلف را بازرسی می‌کنند و با متخلفان این حوزه برخورد قاطع و جدی دارند.

رضا مهدیان گفت: در چند ماه گذشته بیش از ۱۰۰ مجموعه و باشگاه ورزشی متخلف در استان اصفهان در حوزه‌های مختلف ورزشی، پلمپ شدند و یا اخطار پلمپ دریافت کرده‌اند.