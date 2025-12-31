کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد اعلام کرد: مهاجران افغان بازگشته از ایران، سطح تحصیلات بالاتری نسبت به سایر مهاجران بازگشته دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان در تازه‌ترین گزارش خود به مقایسه وضعیت مهاجران بازگشته به افغانستان پرداخت و اعلام کرد: مهاجران بازگشته از ایران از سطح بالاتری از تحصیلات رسمی، امنیت غذایی و مسکن بادوام‌تر در مقایسه با سایر مهاجران برخوردارند.

در این گزارش آمده است: با این حال مهاجران بازگشته از ایران با چالش‌هایی از جمله فرصت‌های شغلی محدود و محرومیت دختران از دسترسی به آموزش مواجه هستند، مهاجران بازگشته از پاکستان با سطح بالاتری از بدهی مواجه‌اند و برای تأمین مایحتاج خود به کار «روزمزد» متکی هستند.

سازمان ملل همچنین تأکید کرده است، زمان بازگشت بر وضعیت مهاجران تأثیرگذار است و افرادی که در سال ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشته‌اند شانس بیشتری برای یافتن کار کوتاه مدت دارند، اما در زمینه امنیت غذایی و دسترسی به مسکن با دشواری‌های بیشتری روبه رو هستند.

در این گزارش آمده است، تا پایان ماه «نوامبر» سال جاری میلادی، ۱/۸ میلیون مهاجر از ایران و ۹۰۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت افغانستان نیز امروز اعلام کرد: ۲/۸ میلیون مهاجر افغان در یک سال اخیر به افغانستان بازگشته‌اند.