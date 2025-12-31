پخش زنده
رئیس جمهور گفت: مشکل اصلی جامعه کمبود راهحل نیست، کمبود انسانِ باورمند و توانمند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جمهور با تأکید بر نقش مردم بهعنوان ستون اصلی دین و جامعه گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز جامعه به آن نیاز دارد، تقویت پیوند با عموم مردم و حرکت در کنار آنان است. در معارف دینی تأکید شده است که عماد دین و ستون جامعه، عموم مردم هستند و انسان باید دل و حرکت خود را با مردم همراه کند.
مسعود پزشکیان افزود: در جامعه گاهی کسانی که بیشترین توقع را دارند، کمترین صبر را در مواجهه با مشکلات نشان میدهند و اگر به آنان گفته شود کاری را انجام ندهند، ناراحت میشوند و خود را محقتر از دیگران میدانند؛ در حالی که مسیر درست، همراهی با مردم و حرکت در کنار آنان است؛ مسیری که امروز نیز در حال تلاش برای تحقق آن هستیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه مشکل اساسی جوامع امروز نبود راهحل نیست، گفت برای همه مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، راهحلهای علمی و کارشناسی فراوانی وجود دارد و اگر کسی جستوجو کند، صدها راهحل برای هر مسئله پیدا میشود.
مسعود پزشکیان افزود: مسئله اصلی، کمبود انسانهایی است که بدانند، بتوانند و باور و ایمان خود را در خدمت علم و مهارتشان قرار دهند تا بتوانند توانایی خود را در خدمت جامعه به کار بگیرند.
رئیس جمهور با اشاره به برخی موانع اجتماعی در مسیر رشد نخبگان گفت: متأسفانه در جامعه عادت کردهایم وقتی کسی رشد میکند یا توانمند میشود، او را پایین بکشیم و تحمل دیدن افراد توانمند را نداریم و این مسئله یکی از عوامل کاهش انگیزه و کارآمدی است.
مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه حل مشکلات اجتماعی فرآیندی زمانبر است، اظهار کرد: تغییر رفتار، امری یکشبه نیست و از نظر علمی و کارشناسی نمیتوان امروز تصمیم گرفت و انتظار داشت فردا همهچیز اصلاح شود. رسیدن به هر قلهای زمان، برنامه و تلاش میخواهد.
رئیس جمهور افزود: کسی که امروز به جایگاهی رسیده، حداقل ۱۵ سال فقط در دانشگاه زحمت کشیده است، جدا از سالهای تحصیل قبل از آن؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت بدون طی این مسیرها، نتایج بزرگ حاصل شود.
مسعود پزشکیان با اشاره به نقش دانشگاهها در حل مسائل کشور گفت: در حال حاضر دانشگاهها درگیر مسائل مختلف کشور شدهاند و در حوزههایی مانند آب، انرژی، محیطزیست، تغییر رفتارها و مدیریت با دولت همکاری میکنند.
رئیسجمهور تأکید کرد: برای رسیدن به دانشگاههای نسل چهار و پنج، باید مسیر علمی و اجرایی بهدرستی طی شود و این تحول نیازمند زمان، برنامهریزی و تلاش مستمر است.
مسعود پزشکیان گفت: در همه زمینهها هر کس در هر جایی هست اگر به خودش نگاه کند و تلاش کند میتواند به جایی برسد که پرچم ایران را در دنیا بالا ببرد.
رئیس جمهور افزود: با نگاه به خود که در روی گنج و سرمایهای بزرگ قرار داریم میتوانیم کارهای بزرگی در کشور انجام دهیم، به عنوان دولت هر کاری که از دستمان بر بیاید برای پیاده کردن عدالت آن کار را خواهیم کرد.
مسعود پزشکیان گفت: ما به این باور داریم نه اینکه شعار بدهم من به دنبال این نیستم که دیگران مرا به عنوان رئیس ببینند تا آنجا که بتوان به ایران و مردم خدمت خواهم کرد.
رئیس جمهور افزود: استثمارگران، گردن کلفتان و قلدرانی که در دنیا وجود دارند نمیخواهند ایران ما را سربلند ببینند، ما باید بایستیم و با وحدت و انسجام قدرت خودمان را به جهان نشان دهیم، با حذف کردنها و اختلافها مشکل ایجاد نکنیم.
مسعود پزشکیان گفت: من تمام وجودم، زندگیم و عشقم را برای خدمت به مردم و ایران گذاشتم.
رئیس جمهور افزود: آنچه که شما باید انجام بدهید خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان و در آن شرایط قرار گرفتهاید فقط کافیست باور کنید که میتوانید.
مسعود پزشکیان گفت: ما در کشور افرادی بعنوان سرمایههای بزرگ داریم که باید اجازه دهیم رشد کنند.