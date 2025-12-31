پخش زنده
استاندار کرمان گفت: بنیاد شهید استان کرمان باید با نگاه مسئلهمحور، میدانی و عادلانه، صدای جامعه ایثارگری را بهدرستی منعکس کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، دکتر محمدعلی طالبی چهارشنبه ۱۰ دیماه، در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
وی افزود: استان کرمان افتخارات بزرگی برای کشور رقم زده است که از جمله آنها میتوان به تقدیم شهدای والامقامی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید محمدجواد باهنر و مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد
استاندار کرمان گفت: لزوم توجه به عدالت در ارائه خدمات، پرهیز از نگاههای سلیقهای، استفاده از ظرفیت تشکلهای ایثارگری و نخبگان شاهد و ایثارگر و نقشآفرینی بنیاد شهید بهعنوان حلقه اتصال این نخبگان با بدنه اجرایی استان
رسیدگی به امور جامعه ایثارگری تنها وظیفه بنیاد شهید نیست و همه مدیران و دستگاههای اجرایی استان باید با همافزایی و مسئولیتپذیری مشترک، در خدمترسانی به این قشر ایفای نقش کنند