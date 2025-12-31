مدرسه، سنگر تربیت نسل سلیمانی

به مناسبت سالگرد شهادت سردار پرافتخار اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مراسمی فرهنگی ـ تربیتی با حضور دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان آموزش‌وپرورش در مدرسه شهید شجاعی‌فر بوشهر برگزار شد.