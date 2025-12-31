مدرسه، سنگر تربیت نسل سلیمانی
به مناسبت سالگرد شهادت سردار پرافتخار اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مراسمی فرهنگی ـ تربیتی با حضور دانشآموزان، معلمان و مسئولان آموزشوپرورش در مدرسه شهید شجاعیفر بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمود حسنیتوابع، معاون فرهنگی و پرورشی ادارهکل آموزشوپرورش استان بوشهر، در حاشیه این مراسم با اشاره به فلسفه برگزاری چنین برنامههایی گفت: برگزاری آیینهای فرهنگی و تربیتی در مدارس، فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم عمیق دینی، اخلاقی و هویتی به دانشآموزان است؛ مفاهیمی که فقط با آموزش نظری قابل تحقق نیست و باید در قالب مشاهده، شنیدن و تجربه عینی به نسل نوجوان منتقل شود.
وی با تأکید بر نقش «ساعات تربیتی» در نظام آموزشی افزود: دانشآموزان علاوه بر آموزشهای درسی، نیازمند آشنایی با الگوها، اسطورهها و شخصیتهای الهامبخش انقلاب اسلامی هستند. شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از برجستهترین این الگوهاست که سبک زندگی، اخلاص، شجاعت و مردمداری او میتواند چراغ راه آینده دانشآموزان باشد.
حسنیتوابع با اشاره به همزمانی این مراسم با چند مناسبت مهم مذهبی و ملی فتصریح کرد: همزمانی سالگرد شهادت سردار سلیمانی با مناسبتهایی، چون میلاد امیرالمؤمنین علی (ع)، روز مرد و میلاد امام محمدتقی (ع)، این برنامه را به یک بسته کامل تربیتی تبدیل کرده که هر کدام پیامهای روشنگرانهای برای دانشآموزان دارد.
معاون فرهنگی و پرورشی آموزشوپرورش استان بوشهر، یادآور شد: این ویژهبرنامهها با رویکرد ماندگارسازی مفاهیم ارزشی و با همکاری نهادهای فرهنگی، از جمله کانونهای مذهبی و تربیتی، اجرا شده تا مفاهیم ایثار، مسئولیتپذیری و ولایتمداری در ذهن دانشآموزان نهادینه شود.
وی در پایان تأکید کرد: شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد اخلاق، تواضع، محبت به کودکان و نوجوانان و مجاهدت برای امنیت کشور بود؛ ویژگیهایی که امروز مدارس ما باید بستر انتقال آن به نسل آینده باشند.