به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «قرارگاه»، امشب ساعت ۲۱، با موضوع اعتکاف نوجوانی، مسیری برای تعالی از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

در آستانه ایام اعتکاف و با توجه به دوران طلایی نوجوانی درعمر آدمی، برنامه «قرارگاه»، چندی است که به مساله نوجوانان و اعتکاف پرداخته است. بر همین اساس این برنامه از حجت الاسلام علیرضا یوسفی، مدیر قرارگاه نوجوانی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، حجت الاسلام محمد رستمی تهرانی، تولیت امامزاده قاسم شمیران تهران، منصور آقاجانی، دبیر تشکل ملی نوآوین و خانم محدثه صادقی، دبیر طرح ملی دختران حاج قاسم دعوت کرده و در خصوص اعتکاف نوجوانی، مسیری برای تعالی گفت‌و‌گو می‌کند.

«قرارگاه اندیشه»، امشب با با عنوان سیره مبارزاتی حضرت علی (ع) میزبان فرهیختگان قرآنی است.

مجله تصویری «قرارگاه اندیشه»، با موضوع «سیره مبارزاتی حضرت علی علیه السلام»، امشب ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه قرآن پخش می شود.

این برنامه میزبان حجت الاسلام روستایی پژوهشگر و استاد دانشگاه است و تلاش دارد با نگاهی اندیشه‌ای به گفت‌و‌گو با صاحب نظران عرصه‌های مختلف بپردازد. تبیین ابعاد اندیشه‌ای موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مبتنی بر مبانی دینی، منظومه فکری رهبر معظم انقلاب و بزرگان انقلاب، هدف اصلی و محور محتوایی مجله تصویری «قرارگاه اندیشه» است.