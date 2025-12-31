زمان بازگشت اوسمار و اعزام سرخ پوشان به اردوی قطر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پیروزی پرسپولیس در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر و با پایان نیم فصل نخست برای سرخ پوشان، با نظر اوسمار ویرا تمرینات این تیم به مدت ۵ روز تعطیل شد.

سرمربی برزیلی پرسپولیس نیز از فرصت پیش آمده استفاده کرد و برای دیدار با خانواده خود و گذراندن جشن سال نو میلادی راهی دبی شد. با پایان تعطیلی قرار است دور جدید تمرینات پرسپولیس از جمعه ۱۲ دی برگزار شود. از همین رو اوسمار فردا پنج شنبه و با آغاز سال میلادی به ایران باز خواهد گشت.

گفتنی است شاگردان اوسمار در هفته آینده برای برپایی اردوی چند روزه و برگزاری چند دیدار دوستانه راهی کشور قطر خواهند شد.