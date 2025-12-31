پخش زنده
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: طرح احداث پارکینگ در خیابان امام خمینی (ره) با پیشرفت فیزیکی ۳۷ درصد، در تمامی بخشهای معماری، تأسیسات و نما در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسعود بخشی ادامه داد: عملیات بتنریزی کف، آهنکشی آسانسور، لولهکشی فاضلاب و اجرای تاسیسات اعلام و اطفای حریق، تاسیسات الکتریکال همزمان در حال انجام است.
وی با تشریح آخرین وضعیت اجرایی طرح احداث پارکینگ در خیابان امام خمینی (ره) اظهار کرد: تداوم عملیات عمرانی در بخشهای مختلف این پروژه در حال انجام است و تاکنون این طرح ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش معماری افزود: عملیات بتنریزی بتن الیافی کف طبقه دوم، پارت دوم طرح در حال اجراست و همزمان ادامه عملیات آهنکشی آسانسور نیز در کنار سایر فعالیتها آغاز شده است.
بخشی ادامه داد: در بخش تأسیسات مکانیکی، اجرای کانالهای فشار مثبت به پیشرفتی بیش از ۸۰ درصد رسیده و شبکه فاضلاب طرح هم در آستانه اتمام قرار دارد؛ همچنین اجرای آب بار حدود ۶۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.
وی درباره وضعیت تأسیسات ایمنی این طرح گفت: لولهکشی آتشنشانی طرح حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد و عملیات اجرای اسپرینکلر و سیستم اعلام و اطفای حریق نیز از چند روز گذشته آغاز شده و هماکنون در طبقه ششم در حال اجراست.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: اجرای سینی کابل و لولههای فولادی پروژه به حدود ۷۵ درصد پیشرفت رسیده و در مجموع، پیشرفت کلی طرح در حال حاضر حدود ۳۷ درصد برآورد میشود.
بخشی همچنین با اشاره به فعالیتهای نما گفت: در تمامی جبهههای کاری پروژه فعالیت جریان دارد؛ در بخش نما، عملیات اجرای نمای آجری در یک جبهه در حال انجام است و در جبهه دیگر، دیوارچینی شاسیکشی و نبشیکشی برای آمادهسازی نما انجام میشود.
وی افزود: سایر جبهههای نما در مرحله سیمانکاری قرار دارند که یک سمت، بهویژه جبهه B، بهطور کامل به پایان رسیده و امروز نیز یک دستگاه کلایمر جدید در جبهه دیگر نصب میشود.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: تا چند روز آینده یک کلایمر دیگر نیز به طرح اضافه خواهد شد تا عملیات سیمان سفید در سه جبهه بهصورت همزمان اجرا شود و در حال حاضر نیروهای اجرایی در تمامی جبههها مشغول فعالیت هستند.