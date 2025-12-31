در آستانه سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و شهید باقر النمر، کنفرانس «شهدای حریت» با حضور گسترده علما، اندیشمندان و فعالان مذهبی و اجتماعی در کراچی پاکستان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این مراسم که به همت سازمان دانشجویان امامیه پاکستان برگزار شد، سخنرانان یاد سرداران مقاومت را گرامی داشته و بر اهمیت ادامه مسیر آنان در دفاع از ارزش‌های اسلامی و حفظ کرامت امت اسلامی تاکید کردند.

سخنرانان مراسم با بزرگداشت یاد سرداران مقاومت، به تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و جهادی آنان پرداخته و نقش تاریخی و تعیین کننده این شهیدان در مقابله با تروریسم، استکبار جهانی و دفاع از اماکن مقدس و حرم‌های مطهر را برجسته کردند.

حجت‌الاسلام سید ناظر عباس تقوی دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان با اشاره به فداکاری‌های سردار شهید سلیمانی و شهید المهندس خاطرنشان کرد ایستادگی این فرماندهان بزرگ نه تنها امنیت کشور‌های اسلامی را تقویت کرد، بلکه با نثار جان خود در مسیر دفاع از حرم‌های مطهر، یاد و راهشان را جاودانه ساخت.

وی همچنین درباره تهدید‌های منطقه‌ای هشدار داد و هرگونه اعزام نیرو‌های پاکستانی به غزه تحت عنوان مأموریت‌های صلح‌طلبانه را حمایت عملی از رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد:ملت پاکستان همواره به مواضع صریح محمد علی جناح بنیان گذار این کشور در مخالفت با رژیم صهیونیستی پایبند خواهند بود.

«حجت‌الاسلام باقر حسین زیدی» نائب رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان، شهادت فرماندهان و علمای مقاومت را حلقه‌ای از زنجیره پرافتخار تاریخ اسلام دانست و یادآور شد که این فداکاری‌ها ریشه در نهضت عاشورا دارد و شهادت مظلومانه علامه باقر النمر در حجاز، الهام بخش حرکت بیدارگر علیه ظلم و استبداد در جهان عرب بوده است.

در پایان سخنرانان با تاکید بر اهمیت پاسداشت خون پاک شهدای مقاومت و ادامه راه آنان، از ملت‌های مسلمان خواستند با بصیرت، وحدت و آگاهی از آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا محافظت کنند تا یاد و راهشان همیشه زنده بماند.