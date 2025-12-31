پخش زنده
هنرمند محیالدین فرجی هنرمند عرصه آواز و موسیقی فولکلور سقزی پس از در ۶۶ سالگی بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان؛ این هنرمند نامدار که پیشینه۵۰ سال فعالیت در زمینه هنر موسیقی و آواز فولکلور استان را در کارنامه خود دارد، در خانوادهای اهل عرفان و تصوّف متولد شد و سالهای عمر خود را صرف آموزش ساز نی (هفت بند ومسی) نرمه نای و ئاواز کوردی نمود و در میان مردم شهر سقز شهرت و آوازهای بلند داشت.
زندهیاد محیالدین فرجی یکی از هنرمندانی بود که در سالهای ۵۳ و ۵۴ در خانه فرهنگ و هنر سقز اولین گروههای موسیقی را تشکیل داد.
پیکر این هنرمند پس از تشییع در قطعه هنرمندان آرامستان آیچی سقز آرام گرفت.