دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در دیدار چهره‌به‌چهره با مردم روستای گلما ساری، حل مشکلات مردم را اولویت دستگاه قضایی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در دیدار چهره‌به‌چهره با مردم روستای گلما ساری بر پیگیری جدی مشکلات روستاییان و اولویت حل دغدغه‌های مردم در دستگاه قضایی تأکید کرد.

علی‌اکبر عالیشاه گفت: حضور مستمر مسئولان قضایی و اجرایی در روستاها و نشست‌های مردمی از تدابیر مهم برای شناسایی و رفع مشکلات مردم است.

وی افزود: حل مسائل مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، نیازمند حضور میدانی مسئولان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

دادستان مرکز استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی در روستاها گفت: این طرح باید به‌گونه‌ای اجرا شود که هزینه‌ای اضافی بر دوش مردم، دولت و دستگاه قضایی تحمیل نشود و اعتبارات تخصیص‌یافته نیز در همان منطقه هزینه گردد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به موضوعات اقتصادی استان گفت: جلسات هفتگی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار می‌شود و هدف اصلی این نشست‌ها رفع موانع و حل مسائل مردم است.

عالیشاه همچنین بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با فساد تأکید کرد و گفت: در موضوعات اقتصادی، از جمله نوسانات بازار سکه و ارز، دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد کرد و در انجام تکالیف قانونی کوتاهی نخواهد شد.

در این دیدار مردمی، که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد، به مشکلات قضایی و اداری بیش از ۷۵ نفر از اهالی روستای گلما رسیدگی و دستورات لازم در همان جلسه صادر شد. بخشی از مطالبات مطرح‌شده نیز مربوط به طرح هادی روستا بود که به‌صورت گروهی بررسی و برای آن راهکار تعریف شد.