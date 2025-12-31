پخش زنده
دادستانی بوسنی و هرزگوین اعلام کرد کیفرخواستی علیه چند تن از اعضای سابق ارتش جمهوری صرب بوسنی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و کشتار غیرنظامیان در روستای بیلیانی، واقع در منطقه کلوچ در شمال غرب این کشور صادر و به دادگاه ارائه کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، بر اساس این کیفرخواست، متهمان در جریان جنگ بوسنی، غیرنظامیان مسلمان را از ساختمان مدرسه روستا خارج کرده و آنان را به مکانهای مختلف منتقل کردهاند؛ جایی که قربانیان به قتل رسیده و اجسادشان در چاهها و گودالهای طبیعی انداخته شده است. دادستانی این اقدامات را بخشی از حملهای سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی دانسته است.
طبق اسناد قضایی، این جنایات در سال ۱۹۹۲ و همزمان با عملیات نظامی نیروهای صرب در منطقه کلوچ رخ داده است. در آن دوره، دهها نفر از ساکنان غیرنظامی بیلیانی بازداشت، ناپدید یا به قتل رسیدند و خانوادههای آنان سالها در انتظار روشنشدن سرنوشت عزیزان خود بودند.
دادستانی تأکید کرده است که این پرونده بر پایه شهادت بازماندگان، مدارک میدانی و شواهد کشفشده از محلهای دفن قربانیان تنظیم شده و رسیدگی به این پرونده در دادگاه بوسنی و هرزگوین ادامه خواهد یافت.
انتشار این خبر بار دیگر توجه افکار عمومی را به جنایات کمتر رسیدگیشده جنگ بوسنی در مناطق روستایی جلب کرده است. نهادهای حقوق بشری و انجمنهای خانواده قربانیان تأکید دارند که پیگیری چنین پروندههایی، هرچند با تأخیر، برای تحقق عدالت و حفظ حافظه تاریخی جامعه بوسنی ضروری است.