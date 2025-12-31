سرپرست اداره مدیریت بحران استانداری قزوین اعلام کرد: آتش‌سوزی صبح امروز در آزادراه قزوین–رشت بر اثر تخلیه ضایعات روغن‌سوخته در حاشیه جاده رخ داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدیخانی گفت: آتش‌سوزی در بخشی از آزادراه قزوین-رشت حوالی ساعت ۱۱ صبح رخ داد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت حادثه تخلیۀ ضایعات روغن‌سوخته در حاشیه جاده بوده است.

سرپرست اداره مدیریت بحران استانداری گفت: با وجود برخی گمانه‌زنی‌های اولیه دربارۀ نشت گاز، بررسی‌های میدانی هرگونه ارتباط با خطوط گاز را رد کرد.

مهدیخانی افزود: آتش نشانی روستای آقابابا بلافاصله در محل حاضر شدند و با پوشاندن محل با خاک آتش را مهار کردند و سپس ضایعات و خاک‌های آلوده جمع‌آوری شد.

وی اضافه کرد: منشأ دقیق ضایعات مشخص نیست، اما شواهد نشان می‌دهد آتش پس از تخلیه مواد قابل اشتعال رخ داده است.