استاندار یزد: در خصوص حواشی پرواز اخیر یزد ایر، خواستار سعه صدر و بازگشت خلبان به این شرکت هستم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در توییتی به حواشی پرواز یزد ایر واکنش نشان داد.

وی نوشت: همیشه سعی در رعایت حقوق عامه داشته‌ام و تلاشم گواه این ادعاست. علی رغم اینکه در پرواز دوشنبه شب یزد ایر، خلبان با اظهارات ناقص موجب سوتفاهم و برداشت ناصواب جامعه و القای تضییع حقوق مسافران آن پرواز شد، اما با رفتار شرکت یزد ایر در برخورد با آن خلبان محترم مخالفم و خواستار سعه صدر و بازگشت ایشان به شغل سابق خود هستم.

این در حالیست که اداره کل روابط عمومی استانداری یزد در خصوص حواشی این پرواز به صورت کامل توضیح داد.

در این پیام آمده است: رویه استاندار محترم در طول دوران خدمت، همواره پرهیز از تشریفات غیرضروری بوده است. ایشان در یک سال و چندماه گذشته به دفعات محدود، آن هم صرفاً به دلیل ضرورت جلسات فوری یا همراهی با مقامات ارشد کشوری، از خدمات پاویون فرودگاه استفاده نموده‌اند.

در پرواز دوشنبه شب یزد ایر با توجه به ملاقات با یکی از مدیران کشوری، مدیریت پاویون طبق روال معمول، استاندار محترم و جناب آقای دکتر میرمحمدی (نماینده محترم مجلس) را رأس ساعت ۱۰:۲۰ (دقیقاً ۱۰ دقیقه پیش از موعد پرواز ۱۰:۳۰) به پای پلکان منتقل نمودند که خلبان پرواز ۱۰ دقیقه زودتر از موعد مقرر اقدام به بستن درب‌ها کرده بود.

علیرغم تذکر مسئولین فرودگاه مبنی بر باقی بودن زمان قانونی، خلبان از پذیرش مسافران امتناع ورزید. با این حال، رأس ساعت ۱۰:۳۰ و با وجود اصرار پرسنل محترم پاویون برای سوار شدن مقامات، استاندار و نماینده مردم صرفاً جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر مسافران و پیشگیری از تأخیر، از انجام سفر انصراف داده و محل را ترک نمودند.

تأخیر ایجاد شده پس از ترک مسئولین، ناشی از پیگیری‌های اداری پرسنل فرودگاه و تماس‌های مدیریت شرکت با خلبان جهت بررسی علت عدم رعایت پروتکل‌ها بوده است. تأکید می‌گردد در زمان وقوع این تأخیر، استاندار و هیئت همراه اصلاً در پای پرواز حضور نداشتند؛ لذا انتساب معطلی مردم به حضور مسئولین، خلاف واقع است.

در خصوص اخبار مربوط به تصمیمات انضباطی شرکت یزد ایر علیه خلبان پرواز، تأکید می‌گردد که مباحث فنی و اداری پرسنل، موضوعی کاملاً درون‌سازمانی است و استانداری یزد هیچ‌گونه دخالتی در عزل و نصب‌های داخلی این بخش خصوصی نداشته و نخواهد داشت.

با این وجود، استاندار محترم از مدیریت شرکت هواپیمایی یزد ایر انتظار دارند، با سعه صدر و نگاهی پدرانه نسبت به حل‌وفصل این موضوع اقدام نمایند.

امید است با پرهیز از شایعات و رعایت اخلاق حرفه‌ای، همگی در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به مردم نجیب و عزیز دارالعباده یزد گام برداریم.