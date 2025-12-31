به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ،آئین غبارروبی، عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهیدان هشت سال دفاع مقدس با حضور اعضای شورای اداری. فرماندهان نظامی و انتظامی، علما و روحانیون، اعضای ستاد نماز جمعه در جوار امام زاده سلیمانشاه کوهبنان برگزار شد.

هم‌زمان با هفته مقاومت آئین غبارروبی، عطر افشانی و گلباران قبور مطهر شهیدان هشت سال دفاع مقدس با حضور عاشقان و ارادتمندان به سردار دل‌ها در کوهبنان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و زیارت‌نامه شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهیدان همیشه جاوید را گرامی داشتند.

این آئین معنوی با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد و فضای معنوی خاصی بر گلزار شهدا حاکم بود.

شرکت‌کنندگان با حضور در کنار قبور مطهر شهیدان، ضمن قرائت زیارت‌نامه و فاتحه، بار دیگر بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مکتب شهید سلیمانی تأکید کردند.