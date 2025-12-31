پخش زنده
راه صحیح درخواست مطالبات و بیان مشکلات در حوزه کسب و کار، مسیر قانون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسیر قانونی راه درخواست مطالبات در حوزه کسب و کار است.
در پی نوسانات ارزی و قیمتی کالاها و گلایههای کاسبان برخی از آنان اقدام به بستن محل کسب و کار خود نمودند.
در این میان، اما برخی کاسبان با در نظر گرفتن حقوق مردم در لزوم خرید کالاهای مورد نیاز و در آستانه روز پدر اقدام به گشایش فروشگاههای خود کردند.
آنان در مصاحبههای مختلف طولانی شدن نوسانات قیمتی را آسیب و خدشهای جدی بر بازار و زندگی خود و شهروندان دانسته و خواستار توجه دولتمردان و مسئولین به خواستههای خود در زمینه ثبات قیمتها و لزوم آرامش بازار شدند.