راه صحیح درخواست مطالبات و بیان مشکلات در حوزه کسب و کار، مسیر قانون است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسیر قانونی راه درخواست مطالبات در حوزه کسب و کار است.

در پی نوسانات ارزی و قیمتی کالا‌ها و گلایه‌های کاسبان برخی از آنان اقدام به بستن محل کسب و کار خود نمودند.

در این میان، اما برخی کاسبان با در نظر گرفتن حقوق مردم در لزوم خرید کالا‌های مورد نیاز و در آستانه روز پدر اقدام به گشایش فروشگاه‌های خود کردند.

آنان در مصاحبه‌های مختلف طولانی شدن نوسانات قیمتی را آسیب و خدشه‌ای جدی بر بازار و زندگی خود و شهروندان دانسته و خواستار توجه دولتمردان و مسئولین به خواسته‌های خود در زمینه ثبات قیمت‌ها و لزوم آرامش بازار شدند.