پخش زنده
امروز: -
با حضور مسئولان و کشاورزان ایلام، چالشها و ظرفیتهای بخش کشاورزی استان روی میز بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در نشست علمی تخصصی بازرس کل استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، مدیران و معاونین جهاد کشاورزی و کشاورزان، چالشها و فرصتهای پیشروی بخش کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.
«مالک روشنی» بازرس کل قضائی استان ایلام گفت: این نشست علمی _ تخصصی در راستای مصاحبه شورای عالی غذایی کشور و با هدف تقویت ارتباط مستقیم با کشاورزان برگزار شد، در این نشست، نمایندگان کشاورزان از تمامی شهرستانها دعوت شده بودند.
وی افزود: در مدت حدود دو ساعت مسائل، مشکلات و دغدغههای کشاورزان بهصورت مستقیم مطرح و شنیده شد، در همین راستا، متعهد میشویم مشکلاتی که در سطح استان قابل حل و پیگیری است را به همکاران مربوطه منتقل کرده و با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کنیم تا انشاءالله مرتفع شود.
روشنی اضافه کرد: همچنین موضوعاتی که ماهیت ملی داشته و خارج از اختیارات استانی است، از طریق سازمان و مراجع ذیربط در سطح ملی پیگیری خواهد شد.