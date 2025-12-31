بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران از مواضع چین درباره تایوان حمایت کرده‌اند، اما مقامات آمریکا، اروپا و ژاپن از برگزاری رزمایش نظامی چین در آب‌های حوالی جزیره تایوان ابراز نگرانی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، در حالی که رزمایش بزرگ چین موسوم به ماموریت عدالت ۲۰۲۵ برای سومین روز با تیراندازی مهمات واقعی ادامه یافت، آمریکا، اتحادیه اروپا و رقبای منطقه‌ای چین، از این اقدام پکن ابراز نگرانی کردند.

رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد تا برگزاری این رزمایش را امری عادی و کم اهمیت جلوه دهد و کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش‌های نظامی پکن در اطراف تایوان، یک «تشدید تنشِ عمدی» به شمار می‌رود.

مولنار رئیس جمهوری‌خواه این کمیته و کریشنامورتی عضو ارشد دموکرات این کمیته گفتند: این رزمایش‌ها با هدف ارعاب تایوان و دیگر کشور‌های دموکراتیک منطقه انجام می‌شود و صلح و ثبات منطقه هند - اقیانوسیه را تضعیف می‌کند.

در همین حال اتحادیه اروپا نیز با تاکید بر اینکه صلح و ثبات در منطقه تنگه تایوان برای امنیت و شکوفایی منطقه‌ای و جهانی از اهمیت راهبردی برخوردار است، اعلام کرد: ما بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهیم خویشتنداری نشان دهند، از هرگونه اقدامی که ممکن است تنش ها را تشدید کند خودداری کنند و برای حل تنش‌ها به گفت‌وگوی دو سوی تنگه متوسل شوند.

اتحادیه اروپا با اذعان به اینکه منافعی مستقیم در حفظ وضع موجود در تنگه تایوان دارد، تصریح کرده: ما با هرگونه اقدام یک‌جانبه برای تغییر وضع موجود مخالفیم.

در همین حال سخنگوی امور تایوان در دفتر شورای دولتی چین در واکنش به این موضع‌گیری اعلام کرد: رزمایش‌های مربوطه ارتش آزادی‌بخش خلق چین، اقدامی عادلانه برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین و مقابله با دخالت‌های خارجی به شمار می‌رود.

تایوانی‌ها تائید کرده‌اند: نیرو‌های نظامی چین برای اولین بار به نزدیک‌ترین نقطه از حریم این جزیره وارد شده‌اند، ۳۵ فروند هواپیمای نظامی چین هم از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده و وارد حریم هوایی این منطقه شده‌اند و برخی رسانه‌ها نیز این رزمایش را مقدمه‌ای برای حمله به تایوان دانسته‌اند، ادعایی که سخنگوی وزارت دفاع چین آن را رد نکرد.

ژانگ شیائوگانگ سخنگوی وزارت دفاع ملی چین گفت: ما حاضریم با صداقت و بیشترین تلاش برای اتحاد صلح آمیز تلاش کنیم، اما هرگز قول نخواهیم داد از زور دست بکشیم در صورتی که نیرو‌های جدایی طلب تایوان از خطوط قرمز عبور کنند، چاره‌ای جز اتخاذ اقدامات قاطع نخواهیم داشت.

در واکنش به رزمایش ارتش چین، سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه ژاپن نیز گفت: رزمایش‌های نظامی اخیر ارتش چینِ در اطراف تایوان، تنش‌ها در دو سوی تنگه را تشدید کرده است و دولت ژاپن در این خصوص نگرانی خود را به طرف چینی منتقل کرده است.

طبق گزارش‌ها، استرالیا هم علناً نگرانی خود را در مورد رزمایش‌های نظامی چین در نزدیکی جزیره تایوان ابراز کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در آخرین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری میلادی با اعلام اینکه برخی کشور‌ها و نهاد‌ها چشم خود را بر روی واقعیت‌ها بسته‌اند، از مواضع حمایتی تعدادی کشور‌ها از جمله ایران قدردانی کرد.

لین جیان گفت: چندین کشور از جمله روسیه، ایران، قزاقستان، صربستان، کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، اندونزی، کره شمالی، پاکستان، لائوس، زیمبابوه و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO) و اتحادیه آفریقا، ضمن حمایت از موضع چین به اشکال مختلف، خاطرنشان کردند که تایوان بخشی جدایی‌ناپذیری از خاک چین است و مخالفت خود را با هر نوع اقدام از سوی «جدایی طلبان تایوان» و دخالت خارجی در امور داخلی چین اعلام کرده‌اند.