رئیس سازمان لیگ فوتسال اعلام کرد تیم ملی ایران در چارچوب برنامههای تدارکاتی خود، دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال عراق برگزار خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احسان کامیانی رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال درباره آخرین وضعیت تیم ملی کشورمان اظهار داشت: شب گذشته و بنا به اعلام کادر فنی تیم ملی فوتسال، ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فراخوانده شدند و به این ترتیب اردوی رسمی تیم ملی از ۱۵ دیماه آغاز شده و تا ۴ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: پیش از هر چیز باید از مدیران، مربیان و هوادارانی که در ۲۱ هفته گذشته لیگ فوتسال با کیفیتی را پشت سر گذاشتند تشکر کنم که زمینه رشد و شکوفایی این رشته را فراهم آوردند. در این مدت بازیکنان بسیار خوبی دیده شدند که همین موضوع حتی کار انتخاب را برای کادر فنی تیم ملی دشوار کرده است و این اتفاق برای فوتسال ایران بسیار خوشحالکننده است.
کامیانی درباره برنامههای تدارکاتی تیم ملی فوتسال افزود: کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از ابتدای سال برگزاری دیدارهای دوستانه برای تیم ملی را در دستور کار قرار داد، علاوه بر رقابتهای تایلند، دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی روسیه برگزار کردیم و پس از آن نیز چند مسابقه خوب در چارچوب رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی به انجام رسید و در ادامه با توجه به درخواست کادر فنی، برنامهریزی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی جدید در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال تصریح کرد: با توافق فدراسیونهای فوتبال ایران و عراق، مقرر شد تیم ملی فوتسال عراق برای دو دیدار دوستانه در روزهای ۲۴ و ۲۶ دیماه به ایران سفر کند. تیم ملی عراق در جام ملتهای آسیا با تیمهای اندونزی، جمهوری قرقیزستان و کره جنوبی همگروه است و با توجه به نزدیک بودن مسابقات جام ملتهای آسیا و تصمیم کادر فنی دو تیم، این دیدارها در مرکز ملی فوتبال و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.