پخش زنده
امروز: -
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر نقش مؤثر مددکاران در بحرانها و ضرورت تقویت حمایتهای صنفی گفت:با تصویب کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی، شبکه ملی مرکز مددکاران اجتماعی تا پایان سال راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن روز مددکار اجتماعی، نقش و جایگاه مددکاران اجتماعی بهعنوان یکی از ارکان مهم نظام سلامت اجتماعی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد، افرادی که در خط مقدم پیشگیری، مداخله و کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین مدیریت بحرانها حضور مؤثر دارند. در همین راستا، حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفتوگو با خبرنگار میز رفاه، به تشریح وضعیت مددکاران اجتماعی، حوزههای فعالیت، چالشها و مطالبات این حرفه پرداخت.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تبریک روز مددکار اجتماعی به فعالان این حوزه، گفت: برآوردها نشان میدهد تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر در مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری در رشته مددکاری اجتماعی در کشور فارغالتحصیل شدهاند.
موسوی چلک با اشاره به پراکندگی جغرافیایی مددکاران اجتماعی افزود: به دلیل تمرکز جمعیت و مراکز ارائه خدمات اجتماعی، استان تهران بیشترین میزان اشتغال مددکاران اجتماعی را دارد و پس از آن کلانشهرهایی مانند مشهد، اصفهان و شیراز در رتبههای بعدی قرار میگیرند. همچنین وجود دانشگاهها و مراکز آموزشی فعال در حوزه مددکاری اجتماعی نیز بر افزایش اشتغال در این شهرها تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه همه فارغالتحصیلان الزاماً در شغل تخصصی مددکاری اجتماعی مشغول به کار نیستند، گفت: با این حال، فرصتهای شغلی مددکاران اجتماعی نسبت به بسیاری از رشتههای علوم انسانی بیشتر است و این نیروها در بخشهای دولتی و غیردولتی نقشآفرینی میکنند. مددکاران اجتماعی در نهادها و دستگاههایی همچون بیمارستانهای دولتی، کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان زندانها، سازمان بهزیستی، شهرداریها، نیروی انتظامی، جمعیت هلالاحمر، وزارت دادگستری و برخی بانکها و صنایع فعالیت دارند و حضور آنان صرفاً محدود به حوزه سلامت نیست.
موسوی چلک با اشاره به فعالیت مددکاران اجتماعی در حوزه بحران افزود: از دهه ۴۰ تاکنون، مددکاران اجتماعی در تمام بحرانهای طبیعی و اجتماعی از جمله زلزلهها، حوادث گسترده و حتی شرایط جنگی، حضور فعال داشتهاند و در قالب مددکاری بحران نقش مؤثری در حمایت از افراد آسیبدیده ایفا میکنند.
وی از مهمترین چالشهای این حرفه گفت: عدم ثبات شغلی بهویژه در بخش غیردولتی، پایین بودن حقوق و مزایا، نبود حمایتهای حقوقی و صنفی و فقدان سازمان نظام مستقل از مهمترین مشکلات مددکاران اجتماعی است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی افزود: در صورت تشکیل این سازمان، مشابه سازمان نظام پزشکی و روانشناسی، هم حمایت صنفی از مددکاران اجتماعی افزایش مییابد و هم نظارت بر مراکز ارائهدهنده خدمات اجتماعی تقویت خواهد شد.
موسوی چلک در بخش دیگری از این گفتوگو با تأکید بر اهمیت حضور مددکاران اجتماعی در نظام آموزشی کشور گفت: یکی از خلأهای جدی در حوزه اجتماعی، نبود مددکار اجتماعی بهصورت ثابت در مدارس است. استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس میتواند نقش مهمی در شناسایی بهموقع مشکلات دانشآموزان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حمایت از خانوادهها و ارجاع تخصصی موارد پرخطر ایفا کند. همچنین با توجه به گستردگی مسائل و چالشهای موجود در نظام آموزشی، غفلت از نقش مددکاران اجتماعی قابل قبول نیست و انتظار میرود این موضوع با حمایت دولت و پیگیری رسانهها در دستور کار قرار گیرد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در پایان با اشاره به نقش رسانهها افزود: پیگیری تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی، توسعه ارتباطات علمی با دانشگاههای معتبر دنیا و تقویت جایگاه مددکاران اجتماعی، از مطالبات جدی این حوزه است که تحقق آن نیازمند همراهی دولت، مجلس و رسانههاست.