به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کردستان؛ حبیبی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به کردستان، بیش از هشت هزار میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت اظهار داشت: بهره‌برداری از ۸۳ کیلومتر از کریدور تا سال ۱۴۰۶ تعهد شده که تحقق آن در اولویت برنامه‌های مدیریتی استان است.

وی اضافه کرد: از مجموع ۹ قطعه این کریدور در محدوده استان، در هشت قطعه کارگاه‌های عمرانی به‌صورت همزمان فعال هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به جایگاه کنارگذر سنندج در این کریدور یادآور شد: کنارگذر سنندج در قالب کریدور شمال–جنوب تعریف شده و به‌زودی وارد فرآیند مناقصه خواهد شد و برای فعال‌سازی این قطعه، منتظر اتمام سایر بخش‌ها نخواهیم ماند.

حبیبی محور سنندج–مریوان را فعال‌ترین کارگاه عمرانی استان عنوان کرد و گفت: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ۷۰۰ میلیارد تومان به پروژه گردنه صلوات‌آباد اختصاص یافته و باید این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.