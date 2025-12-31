به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، وجیه اله جعفری گفت: مدیران تخصصی و کارشناسان این حوزه جهت تصمیم گیری در فاصله زمانی کوتاه و بدون بروکراسی اداری توانستند مشکلات و چالش‌های بسیاری از معدنکاران و صنعتکاران معدنی را حل و فصل نمایند.

وی اساس کار را فراهم سازی بستر برای ورود سرمایه گذاران در حوزه معدن وصنایع معدنی عنوان کرد و گفت: رویکرد اصلی، تسهیل در فعالیت‌های معدنی و روان سازی امور برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه اقتصادی مهم کشور است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم حقوق دولتی را دقیق‌تر محاسبه نماییم و درآمد دولت به صورت صحیح محاسبه شود از روش مانیتورینگ برخط، برداشت‌ها در بخش معدن و به کارگیری باسکول و ... استفاده می‌شود.

به گفته دکتر جعفری؛ برای اولین بار امسال بازدید‌های معدنی، علاوه بر مسئولین فنی نظام مهندسی از طریق ناظرین معدنی اجرا خواهد شد تا برداشت‌های معدنی در چارچوب مجوز‌ها و قوانین و مقررات به شکل دقیق تری انجام شود.

معاون معادن و صنایع معدنی وزیر صمت در جمع فعالان عرصه معدنی استان گیلان تصریح کرد: استفاده بهینه از ذخایر، تدقیق میزان استخراج و برداشت مواد معدنی با بهره مندی از فناوری‌های نوین، با هدف نظارت مستمر در دستور کار وزارت صمت است.

دکتر وجیه اله جعفری با اشاره به رسیدگی به مشکلات ۴۱ معدن و واحد صنایع معدنی در گیلان، عنوان کرد: امروز با مدیران دفاترتخصصی حوزه معادن در این استان حضور پیدا کردیم تا بتوانیم موضوعات و چالش‌های مطرح شده توسط فعالین بخش معدن را مستقیماً و چهره به چهره، در حد امکان حل و فصل نماییم.

شایان ذکر است گیلان ۱۰۴ معدن دارای پروانه بهره برداری دارد که از این تعداد حدود ۴۴ معدن فعال هستند و در حوزه صنایع معدنی نیز ۳۲۸ واحد صنعتی در بخش فراوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده این منابع در استان فعالیت دارند.