به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متن این میثاق نامه بدین شرح است: به استحضار ملت عزیز ایران اسلامی می رسانم ما اصناف وبازاریان استان اصفهان ضمن اعلام برائت از استکبار جهانی و معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای حمایت از ملت و دولت اعلام می داریم با توجه به اینکه بیشترین آسیب های نوسانات ارزی و هیجانات اقتصادی در شرایط موجود کشور متوجه بازاریان واصناف بوده و امنیت اقتصادی بازار و معیشت عمومی آحاد مردم را هدف قرار داده است در همین راستا اعضای اتحادیه ها وبازاریان اصفهان از قوای سه گانه انتظار داریم ثبات و پایداری در اقتصاد را اولویت برنامه های خود قرار دهند .

امروز میدان جنگ در عرصه اقتصاد ،تجارت وبازار است و بدون شک بی ثباتی اقتصاد یعنی تهدید کسب وکارها ، سفره ها و معیشت عمومی اما در مسیر این مطالبه به حق موضوعی که باید رساتر و شفاف تر بیان شود اینکه همراهی با جریانات سوءومعاند در بین بازار و بازاریان اصفهان جایی برای حضور و عرض اندام ندارد.

بازار دیر پای اصفهان مصمم تر و استوارتر از این است که در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان ، امنیت وآرامش ملت وبازاریان را هدف قرار داده اند.

در پایان امید آنکه روسا وارکان قوای سه گانه نیز در تبعیت کامل از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و در راستای واگذاری امور مردم به خود مردم باتدابیر و تصمیمات داهیانه در میدان خطیر و شرایط بحرانی موجود اقتصاد نیز بتواند تهدیدها را رفع وامنیت و آرامش را برای اصناف و کسبه و ملت عزیز ایران تامین و برقرار سازند.