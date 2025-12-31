تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش جوانان در مقابله با نظم تحکمی نظام سلطه، در پیام اخیر ایشان به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به پنجاه‌وپنجمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، بر نقش‌آفرینی جوانان مسلمان، حفظ هویت اسلامی و مسئولیت تاریخی دانشجویان در تحولات جهانی تأکید کردند.

این پیام در امتداد سلسله نامه‌ها و پیام‌های پیشین رهبر انقلاب به جوانان جهان صادر شده است، گفت‌وگویی که از سال ۲۰۱۵ و در اوج موج اسلام‌هراسی در غرب آغاز شد، نخستین نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، دعوتی مستقیم برای شناخت اسلام از منابع اصیل و بدون واسطه رسانه‌ها بود.

چند ماه بعد، در دومین نامه و پس از حوادث تروریستی در اروپا، ایشان با تأکید بر «تروریسم به‌عنوان درد مشترک ملت‌ها»، ریشه‌های خشونت و افراط‌گرایی را فراتر از روایت‌های رایج رسانه‌ای دانستند.

سومین نامه که در سال ۲۰۲۴ و همزمان با اعتراضات گسترده دانشجویان غربی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه منتشر شد، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، جایی که رهبر انقلاب خطاب به جوانان و دانشجویان معترض تأکید کردند: «شما در سمت درست تاریخ ایستاده‌اید.»

اکنون پیام جدید به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، به‌عنوان مرحله‌ای تازه از این گفت‌وگوی مستمر، بر مسئولیت مضاعف دانشجویان مسلمان در جوامع غربی، نقش آگاهی‌بخش تشکل‌های دانشجویی و ضرورت کنشگری فعال در برابر بی‌عدالتی‌های جهانی تأکید دارد.

انتشار این پیام با واکنش کاربران فضای مجازی، فعالان دانشجویی و رسانه‌ای همراه شده و بسیاری آن را ادامه یک مسیر فکری ثابت دانسته‌اند، مسیری که مخاطب اصلی آن، نسل جوان و آینده‌ساز جهان است.